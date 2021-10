Pojechała na grzyby i nie mogła wrócić do domu. W nocy pomogła jej policja

82-letnia mieszkanka Hajnówki wybrała się w czwartek rowerem na grzyby. Wyjechała z domu ok. godz. 14:00. Gdy nastał zmrok, nie potrafiła odnaleźć drogi do domu. Przez kilka godzin jeździła rowerem po lesie i pobliskich miejscowościach. Bezskutecznie szukała drogi do powrotnej.