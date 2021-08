Pijany jechał quadem i uderzył w radiowóz

Do zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem. Patrolujący ulice Skarszew policjanci, zauważyli kierowcę quada, który w przeciwieństwie do pasażerki nie miał założone na głowie kasku. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać ten pojazd do kontroli drogowej. Kierujący czterokołowcem 21-latek podjął próbę ucieczki, podczas której uderzył w stojący radiowóz. Stojący w pobliżu policjant natychmiast obezwładnił mężczyznę.