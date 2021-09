Na wodach Zatoki Puckiej przewrócił się jacht

Sztorm na Bałtyku. Nawet 10 stopni w skali Beauforta

Jesień i zima to okres, w którym Morze Bałtyckie jest często wzburzone. W czwartek i piątek warunki pogodowe na Bałtyku będą bardzo trudne. Szaleć będzie potężny sztorm. Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej wydał alert pogodowy związany z bardzo silnym wiatrem. W porywach może on osiągnąć nawet 10 stopni w skali Beauforta, czyli dochodzić do około 100 kilometrów na godzinę.