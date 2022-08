Kup mieszkanie z rabatem i odbierz je jeszcze w tym roku

Na osiedlu Cis w Gdyni Cisowej można nabyć komfortowe, 4-pokojowe mieszkanie. To idealna lokalizacja dla tych, którzy lubią mieć blisko wszystko, co potrzebne do życia – sklepy, punkty usługowe i szkoły itp. Przyjemny relaks na terenie osiedla, które sąsiaduje z urokliwą Strugą Cisowską, zapewnią pięknie zaaranżowane tereny zielone. Łatwo dojechać stąd do centrum Gdyni – tylko kilka minut zajmie im dojście do pętli trolejbusowej i stacji Szybkiej Kolei Miejskiej.