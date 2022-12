Ksiądz w trakcie pogrzebu upadł na grób. Był pijany

Ksiądz skierowany na leczenie

- Jest mi bardzo przykro, że tak się stało. Serdecznie z całego serca przepraszam w imieniu tego księdza i swoim własnym. Nie miałem wiedzy, że taki był stan księdza. Nie powinno to mieć absolutnie miejsca, to rzeczywiście jest skandal - napisał m.in. w mailu do pana Roberta ksiądz Toczek. Dodał, że w tym czasie nie był obecny w parafii, a gdyby o tym wiedział, to natychmiast by interweniował. Ks. Toczek potwierdził też, że duchowny prowadzący ceremonię pogrzebową trafił do szpitala.