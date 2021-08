Kierowcy Gdyńskiej obwodnicy muszą przygotować się na nietypowe objazdy

Ruch drogowy w Gdyni. Zmiany męczące, ale niezbędne

Zmiana organizacji ruchu wprowadzona zostanie w poniedziałek 09.08.2021 r. ok. godz. 6. Od tego czasu kierowcy będą poruszać się po równoległych jezdniach, ale w dalszym ciągu do dyspozycji będą mieli po dwa pasy ruchu na obwodnicy Trójmiasta. Obowiązywać będzie jednak ograniczenie do 50 km/h.