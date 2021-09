Już 212 zarzutów dla byłego prezesa spółdzielni "Ujeścisko" w Gdańsku

— Obecnie prokurator przedstawił podejrzanemu 49 kolejnych zarzutów dotyczących doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości nabywców lokali, w ramach inwestycji "Przy oczkach" oraz "August". Uzupełnienie zarzutów to efekt analizy dowodów zebranych na obecnym etapie śledztwa, w tym opinii biegłego z zakresu budownictwa dotyczące nieprawidłowości w ramach inwestycji objętych zarzutami. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia w tej sprawie wyjaśnień. Do chwili obecnej prokurator zarzucił podejrzanemu Grzegorzowi H. łącznie popełnienie 212 czynów, zarówno na szkodę nabywców lokali, jak i spółdzielni — powiedziała Radiu Gdańsk prokurator Wawryniuk.