Gdańsk. Wnuk byłego prezydenta usłyszał wyrok

W poniedziałek Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał wyrok w sprawie, w której za rozbój i pobicie obywateli Szwecji odpowiadało trzech młodych mężczyzn, w tym wnuk prezydenta Lecha Wałęsy. Sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonych. Bartłomiej W. ma trafić na 4 lata do więzienia.