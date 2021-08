Gdańsk. Uciążliwy fetor z Szadółek

Mieszkańcy wielokrotnie słyszeli obietnice rozwiązania tego "śmierdzącego problemu", niestety muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Sytuacja ma być rozwiązana w 2023 roku, kiedy to do użytku zostać ma oddana spalarnia śmieci. Do tego czasu problem prawdopodobnie nie zniknie i będzie cyklicznie wracać.