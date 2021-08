Gdańsk. Centrum Medycyny Nieinwazyjnej wkrótce przyjmie pacjentów

Powstanie inwestycji w Gdańsku

Budowa kompleksu rozpoczęła się 6 lat temu i była podzielona na etapy. W pierwszym etapie wybudowano trzy budynki (segment B, C i D) oraz dwa łączniki do Centrum Medycyny Inwazyjnej, które oddano do użytku w 2018 roku. Teraz przyszedł czas na budynek A, który już na początku września będzie do dyspozycji pacjentów. Docelowo znajdzie się w nim około 300 przeznaczonych dla pacjentów łóżek.