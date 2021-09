Atak pijanego mężczyzny na ratowników wodnych w Sopocie.

Interwencja WOPR

Przybyli na miejsce ratownicy przekonali mężczyznę, że pływanie w takim stanie jest bardzo niebezpieczne. Ten przyznał im nawet rację, lecz w pewnym momencie zmienił zdanie i ponownie chciał wrócić do wody, tym razem skacząc do niej z mola. Próbujący go powstrzymać WOPR-owcy stali się przedmiotem jego ataku. Mężczyzna stał się agresywny i zaczął szarpać jednego z ratowników.