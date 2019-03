TrashchallengeMEDIA. "Dziennik Bałtycki" podjął nasze wyzwanie!

Zamiast oblewać się wodą, czy chwalić zdjęciami sprzed dekady, postawiliśmy na #Trashchallenge. Dziennikarze WP posprzątali las pod Warszawą i wyzwali dwie redakcje, by uzbierały więcej śmieci. Rzuconą rękawicę podjęli koledzy z "Dziennika Bałtyckiego". Zobaczcie, jak im poszło!

Na co dzień ścigamy się w liczbie napisanych tekstów, odbiorców, w tym, kto szybciej opublikuje newsa. Za sprawą #trashchallengeMEDIA chcieliśmy pokazać, że z naszej rywalizacji może wyjść coś jeszcze fajniejszego!

Komputer i aligator

Tak jak my w podwarszawskim Celestynowie, tak i nasi koledzy podczas sprzątania znaleźli nietypowe przedmioty. M.in. wiosła, szynę, nadkole, liczne pary obuwia, proszek do prania czy żel pod prysznic. Miejscowy leśniczy zdradził, że w tym samym lesie znajdował już komputery, automat do gier, wory pełne ślimaków czy... martwego aligatora.