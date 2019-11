Tygrysy w klatkach. Mamy nagranie, które obiegło włoskie media

Nagranie z tygrysami w klatkach przedstawiające ich cierpienie, obiegło włoskie media. Tamtejsi aktywiści narzekają na polskie władze, ale i na urzędników, którzy zezwolili na przewóz. Zarówno Włosi, jak i dyrektor zoo w Poznaniu zawiadomili organy ścigania.

- Od pierwszych chwil, kiedy drzwi od tego koniowozu zostały otwarte, transport powinien zostać przerwany, niezależnie od dokumentów. Zagrożenie zdrowia i życia zwierząt było ewidentne - mówiła Zgrabczyńska. Jak przyznała, sprawa została zgłoszona do prokuratury. Dowodem mogą być nagrania, które opublikowali włoscy aktywiści z organizacji LAV. Obiegły one włoskie media.

Transport tygrysów. Nagranie obiegło włoskie media

Dyrektor zoo w Poznaniu zdradziła, że stan zwierząt jest coraz lepszy. Jedno z nich trafiło jednak pod opiekę jej pracowników w fatalnym stanie - wciąż ma paraliż tylnych kończyn i ogona. To największy, mierzący trzy metry tygrys, który ledwie zmieścił się do klatki. - Nie wiem, jak jakikolwiek lekarz mógł wydać opinię na temat ich stanu zdrowia, skoro my nawet przy rozładunku nie wiedzieliśmy, czy zwierzęta są żywe - oburzała się Zgrabczyńska.