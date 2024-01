Transformacja energetyczna rybnickiej elektrowni

Wyłączenie starych bloków węglowych to element prowadzonej przez PGE transformacji energetycznej i zmiany struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce na nisko i zeroemisyjną. Budowany obecnie w Rybniku największy w Polsce blok gazowo-parowy o mocy 882 MW, skutecznie zastąpi wyłączane bloki węglowe, zapewniając stabilne dostawy energii dla całego regionu - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej - Nowa jednostka znacznie ograniczy emisje pyłów i tlenków siarki, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie, a dzięki znacznemu spadkowi emisji CO2 ograniczony zostanie wpływ kosztów uprawnień do emisji CO2 na wytwarzanie energii - dodaje Wojciech Dąbrowski.