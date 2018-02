Tragiczny wypadek we Wrocławiu. Bmw rozpadło się na dwie części

Nie żyje pasażer bmw, które przed północą w sobotę uderzyło w drzewo we wrocławskiej dzielnicy Swojczyce. Dwie inne osoby, jadące autem, uciekły. Zatrzymano Ukraińca, który prawdopodobnie prowadził samochód - był pijany.

Wypadek wydarzył się w pobliżu skrzyżowania ul. Kowalskiej i Mydlanej - podaje gazetawroclawska.pl. Bmw wypadło na łuku z jezdni, odbiło się od drzewa i rozpadło na dwie części. Przód auta wpadł do rowu, a tył na trawnik - kilkadziesiąt metrów dalej.

Samochodem jechały cztery osoby. Na miejscu zginęła jedna z nich. To mężczyzna w wieku ok. 40 lat.

Na miejscu zatrzymano Ukraińca, który ma obrażenia głowy. Policja przypuszcza, że to właśnie on siedział za kierownicą bmw, ale potwierdzić muszą to biegli - informuje dolnośląski portal.