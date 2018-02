Tragiczny wypadek w Nowej Rudzie. Człowiek wpadł do zbiornika po izobutanie

Nie żyje człowiek, który z wysokości ok. 6 metrów spadł do do pustego zbiornika po izobutanie. Mężczyzna konserwował wyposażenie w noworudzkim zakładzie produkującym pianki poliuretanowe. Na miejscu są policja i prokurator.



Strażacy próbowali wyciągnąć mężczyznę (Shutterstock.com)

Na miejscu pracowało kilka zastępów straży pożarnej. Strażacy próbowali wyciągnąć mężczyznę zakładu ze zbiornika. 46-latek prowadził prace konserwacyjne. Najprawdopodobniej stracił przytomność i spadł z wysokości ok. 6 metrów.

Do wypadku doszło na terenie zakładu Orion, w którym produkuje się wykorzystywaną w budownictwie piankę poliuretanową montażowo-uszczelniającą.