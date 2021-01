Tragiczny wypadek na A4. Karetka nie mogła dojechać. Nagranie

Do śmiertelnego wypadku doszło na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca. Zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Trasa jest całkowicie zablokowana. W sieci pojawił się film.

Do wypadku doszło we wtorek tuż przed godz. 13. Na 69. kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki oraz bus. Jak informuje portal nto.pl, doszło do tego, gdy jedna z ciężarówek zmieniała pas.

Sierż. szt. Dominika Kwakszys, oficer prasowy ze złotoryjskiej policji przekazała, że w trakcie wyprzedzania w ciężarówkę wjechał w nią bus, który następnie się od niej odbił i uderzył w druga ciężarówkę.

25-letni pasażer busa zginął na miejscu. Kierowca busa trafił do szpitala. Ochotnicza Straż Pożarna w Brochocinie alarmuje, że na trasie kierowcy nie stworzyli "korytarza życia", przez co dojazd służb do poszkodowanych był bardzo utrudniony.

"Dojazd służb był utrudniony przez BRAK KORYTARZA ŻYCIA! W tym miejscu apelujemy do kierowców! Korytarz życia to WASZ obowiązek! Każda minuta jest na wagę ŻYCIA!" - czytamy we wpisie strażaków na Facebooku (pisownia oryginalna).

W sieci zamieszczono także film z dojazdu na miejsce wypadku.

Burza po słowach Andrzeja Dudy o prokuratorach. Komentarz Radosława Fogla