Tragiczny bilans soboty. Tylko jednego dnia utonęło 14 osób

Sobota 4 sierpnia to tragiczny rekord pod względem liczby utonięć. Od początku sezonu nad wodą zginęło już 281 osób.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby nie wchodzić do wody po alkoholu i pływać tylko w wyznaczonych miejscach oraz stosować się do poleceń ratowników. Następną zasadą jest niewbieganie do wody będąc rozgrzanym oraz nieskakanie w nieznanych miejscach oraz nieodpływanie zbyt daleko od brzegu. Warto pamiętać też o kamizelkach ratunkowych oraz nie jeść przed wejściem do wody.