Tragiczna wiadomość. Nie żyje Antonin Hajek

Mimo to, media przekazywały, że 36-latek miał romans, co doprowadziło do rozwodu z żoną Veroniką. W trakcie poszukiwań, jeden z tropów prowadził do Malezji, gdzie miejscowe służby otrzymały zdjęcie z wizerunkiem Hajka. Niestety, nie udało się ustalić więcej szczegółów w tej sprawie, a czeska federacja ogłosiła tylko, że były skoczek narciarski nie żyje. To bardzo smutna wiadomość dla całego świata sportu.