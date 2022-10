Tragiczna śmierć 13-latki. Inowrocław organizuje marsz milczenia

- Społeczność naszej szkoły wyraziła już dezaprobatę i oburzenie. Złożyliśmy wyrazy współczucia i ubolewania nad tym, co się wydarzyło. Nasi uczniowie jest to młodzież w przedziale 15-18 lat. Ubolewamy, że to wydarzyło się akurat tu, tak blisko nas. Życie ludzkie jest wartością najwyższą. Ta sytuacja przerasta nas wszystkich i na pewno weźmiemy udział w tym marszu — mówił w rozmowie z "Faktem" Ireneusz Springer, dyrektor Szkoły Rzemiosła w Inowrocławiu.