Tragedia w Wejherowie. Wstrzymany ruch pociągów

Nie żyje mężczyzna, który wszedł wprost pod pociąg na torach koło Wejherowa w woj. pomorskim. Nieprzejezdna jest linia kolejowa z Gdyni do Lęborka.

Co najmniej do godz. 13 zablokowana będzie część linii kolejowej nr 202. Oznacza to opóźnienia pociągów PKP Intercity na trasie Trójmiasto - Szczecin.