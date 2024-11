Tragedia w Wałbrzychu. Autobus potrącił kobietę na przejściu

W czwartek nad ranem w Wałbrzychu, na ulicy Wrocławskiej, doszło do tragicznego wypadku. 43-letnia kobieta została potrącona przez autobus na przejściu dla pieszych.

Według wstępnych ustaleń, kobieta mogła zmierzać do pracy. W chwili wypadku było jeszcze ciemno, co mogło przyczynić się do tragedii. Świadkowie natychmiast podjęli próbę udzielenia pierwszej pomocy, jednak kobieta zmarła na miejscu.