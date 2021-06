Tragedia w USA. Samochód wypadł z toru podczas wyścigu. 29 rannych, 3 w stanie ciężkim

Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem czasu lokalnego, około 2.30 czasu polskiego. Na razie nie wiadomo dlaczego doszło do wypadku. Nie przekazano też tożsamości kierowcy, to w jakim jest stanie, ani czy w momencie zdarzenia był trzeźwy. Sprawę bada biuro szeryfa hrabstwa El Paso.