Tragedia w Szynychu pod Grudziądzem. Pojechała po dzieci. "Znalazła śmierć"

Tragedia w Szynychu pod Grudziądzem. Nie żyje 36-letnia kobieta i jej 50-letni mąż. Osierocili trójkę dzieci. Rodzina jest przekonana, że mężczyzna zabił kobietę, bo ta chciała od niego odejść.

Okazało się, że zmarli to małżeństwo: 36-letnia Anna i 50-letni Mariusz L. Para mieszkała w Szynychu, miała trójkę dzieci w wieku od 8 do 14 lat.

Szynych: kobieta poprosiła o Niebieską Kartę

- Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci. Jeżeli tam była jakaś przemoc, to my tego nie wiedzieliśmy. Takie rzeczy ludzie ukrywają. Nikt nie potrafił im pomóc i stała się wielka tragedia - mówi pani Wiesława, sąsiadka.

Przed świętami - jak wynika z relacji "SE" - kobieta wyprowadziła się do matki, do sąsiedniego powiatu chełmińskiego. Dzieci zostały u ojca, bo tam chodziły do szkoły.