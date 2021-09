Tragedia w Rzgowie. Nie żyją trzy osoby. Pojazd przecięty w pół

Tragedia w Rzgowie. Olbrzymie utrudnienia

W związku ze śmiercią trzech osób do Rzgowa wezwano prokuratora. Pod jego nadzorem policyjni śledczy zabezpieczyli ciała do sekcji zwłok. Sporządzono też dokumentację, która posłuży do określenia dokładnych przyczyn oraz okoliczności tragicznego wypadku.