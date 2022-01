Tragedia w Rozniszewie. Zabił żonę, ciężko ranił syna. Głos zabierają znajomi

"To była bardzo miła, ciepła kobieta"

W lokalnej społeczności, jak mówi Wirtualnej Polsce proboszcz lokalnej parafii ks. Wojciech Celuch, dominuje przekonanie, że mężczyzna doświadczył po pożarze

"załamania psychicznego i nerwowego". - On był kierowcą zawodowym, miał swoją firmę transportową. W pożarze spłonął m.in. jeden z jego samochodów. Po pożarze chcieliśmy pomóc jako mieszkańcy, były prowadzone składki. Dotarły do mnie głosy, że nie za bardzo chciał pomocy od psychologa. Być może, gdyby chciał sobie pomóc, to nie doszłoby do tego nieszczęścia – mówi ks. Celuch.