Tragedia w Rosji. Dzieci zginęły wracając ze szkoły

Troje dzieci zginęło w wypadku, do którego doszło w wiosce Naumovo w Rosji. Do tragedii doszło na przejeździe kolejowym. Prowadzone przez nauczycielkę auto wjechało wprost pod pociąg wyposażony w pług do odśnieżania. Siła uderzenia była bardzo duża. Lokomotywa pchała auto przez ponad 500 metrów.