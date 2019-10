Tragedia w parku rozrywki "Farma Iluzji". Nie żyje niepełnosprawna

Nie żyje 57-letnia niepełnosprawna kobieta, która wypadła z tratwy w parku rozrywki. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.

11 października do parku rozrywki "Farma Iluzji" w Mościskach przyjechała wycieczka 34 dorosłych osób niepełnosprawnych razem z siedmiorgiem opiekunów. Do wypadku doszło w trakcie przeciągania drewnianej tratwy przez sztuczny zbiornik. To jedna z atrakcji parku.