Tragedia w Ohio. Policja śmiertelnie postrzeliła czarnoskórą 15-latkę

Do dramatu doszło we wtorek w Columbus w stanie Ohio. Policja, interweniując w trakcie bójki nastolatków, śmiertelnie postrzeliła czarnoskórą 15-latkę. Stało się to chwilę przed ogłoszeniem werdyktu uznającego byłego policjanta Dereka Chauvina za winnego zabójstwa George'a Floyda.

Share

USA. Policja śmiertelnie postrzeliła nastolatkę Źródło: EASTNEWS