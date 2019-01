Tragedia w Niemczech. Polka zaatakowana nożem

Dramatyczne sceny rozegrały się w piątek w niemieckim Bad Kreuznach. Przebywająca w szpitalu Polka została zaatakowana nożem. Kobieta była w ciąży. W wyniku poniesionych obrażeń jej nienarodzone dziecko zmarło.

O sprawie informuje portal TVP.info. Do zdarzenia miało dojść w piątek 11 stycznia.

Trafił w ręce policji

Najbardziej ucierpiało nienarodzone jeszcze dziecko. Nie udało się go uratować. Stan matki lekarze oceniają jako stabilny.

Mężczyzna trafił do aresztu. Jest oskarżony o usiłowanie zabójstwa.

Śledczy próbują ustalić, co łączyło go z 25-latką oraz doprowadziło do tak tragicznych wydarzeń.