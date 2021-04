Tragedia w Lęborku. Nie żyje 17-latka

Jak przekazała w rozmowie z PAP oficer prasowa KPP w Lęborku (woj. pomorskie), ciało 17-latki zostało znalezione w wannie, na terenie jej domu rodzinnego. Nastolatka prawdopodobnie zginęła w efekcie porażenia prądem, ponieważ obok ciała znajdował się podłączony do prądu telefon komórkowy.

"Ciało było w wannie, był w niej też telefon komórkowy podłączony do prądu" – powiedziała asp. Szałkowska.

Zgłoszenie o śmierci nastolatki wpłynęło do lęborskich funkcjonariuszy ok godziny 1 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ciało 17-latki zabezpieczono do badań sekcyjnych.