Tragedia w Kamieniu Pomorskim. Chłopczyk umarł w święta. Ojciec podejrzewa, co się mogło stać

- Spędziliśmy szczęśliwą, rodzinną Wigilię i w jednym momencie nasze życie się zawaliło - mówi w Polsat News ojciec chłopca, pan Grzegorz Kosierb. Do tragedii doszło w jednym z mieszkań przy ulicy Moniuszki w Kamieniu Pomorskim. Trzyosobowa rodzina źle się poczuła. Mężczyzna wezwał pomoc do siebie, żony i 14-miesięcznego synka.

Nie żyje 14-miesięczne dziecko. Podejrzenia ojca

Zdaniem ojca dziecka przyczyną może być niewłaściwie przeprowadzona deratyzacja. Jak tłumaczy w Polsat News, po awarii centralnego ogrzewania w mieszkaniu pojawiły się szczury. Konieczna była deratyzacja. Pan Kosierb podkreśla, że zależało mu, by przeprowadziła to profesjonalna firma, jednak właściciel mieszkania "postanowił, że zrobi to sam, choć te środki nie są dopuszczone do obrotu bez uprawnień".