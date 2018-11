Tragedia w Gorzowie Wielkopolskim. Nie żyje 19-latka

Lekarzom nie udało się uratować 19-latki z Gorzowa Wielkopolskiego, którą rodzina znalazła nieprzytomną w łazience. Dziewczyna zatruła się czadem.

Z mieszkania strażacy ewakuowali sześć osób. To rodzice i czworo rodzeństwa zmarłej dziewczyny - dzieci w wieku od 2 do 16 lat. Decyzją lekarza dzieci zostały przewiezione do szpitala na obserwację.