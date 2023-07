Tragedia w Chorwacji. Nie żyje dwulatek z Polski

Dwuletni chłopiec doznał urazu głowy i stracił przytomność. Stan jego zdrowia był bardzo poważny, dlatego natychmiast przetransportowano go do szpitala w Puli na półwyspie Istria. Pierwszy etap transportu odbył się za pomocą łodzi motorowej, a następnie kontynuowano go karetką, aby zapewnić jak najszybszą pomoc medyczną.