Tragedia po powrocie z placu zabaw. "Powoli zaczął gasnąć"

Do ogromnej tragedii doszło we włoskiej miejscowości Longarone (region Wenecji Euganejskiej). 2-letni chłopiec Nicolò Feltrin bawił się na placu zabaw. Po powrocie do domu dziecko zaczęło czuć się gorzej z godziny na godzinę. Chłopiec słabł, aż w końcu wylądował w szpitalu, w stanie nieprzytomności. Sprawę opisał włoski dziennik "La Repubblica". Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.