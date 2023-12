Tragedia niemowlęcia z Olsztyna. Rodzice usłyszeli zarzuty

- On, Michał J., również co do zasady nie przyznał się do zarzuconego mu czynu" - przyznał prokurator Brodowski. Na pytanie PAP, czy ojciec wiedział, jakiej płci ma dziecko, prokurator przyznał, że Michał J. dowiedział się tego po zatrzymaniu. "Przez kilka miesięcy, do chwili zatrzymania przez policję, był wprowadzany w błąd, co do płci dziecka. To jest faktem - powiedział prokurator Brodowski.