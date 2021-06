Tragedia na urodzinowym przyjęciu. 33-letni ojciec usłyszał zarzuty

- Zarzut zabójstwa przedstawiono 33-letniemu Tomaszowi S. To ojciec dziecka, którego urodziny obchodzono. Nie przyznał się on do zarzucanego czynu. Złożył lakoniczne wyjaśnienia, które będą podlegały weryfikacji na dalszym etapie śledztwa - oświadczył prokurator rejonowy w Mławie Marcin Bagiński.