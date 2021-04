Tragedia na Podlasiu. Nie żyje kobieta. To mogło być samopodpalenie

Do tragedii w Wasilkowie na Podlasiu doszło w czwartek, tuż przed południem. Świadkowie zauważyli w pobliżu sanktuarium Święta Woda płonącą kobietę. Próbowali ją ratować, starali się ugasić płomienie. Niestety, kobieta zginęła.

Strażacy twierdzą, że do zdarzenia doszło z dala od zabudowań. Dodają, że w miejscu, gdzie doszło do tragedii zajęła się ogniem łąka. Spłonęło ok. 150 metrów suchych traw.