Tragedia na Podkarpaciu. Kierowca autokaru zatrzymany, czeka na zarzuty

Autokar wiozący 54 osoby spadł ze skarpy i koziołkował. Teraz pojawiła się informacja o zatrzymaniu kierowcy, który zdaniem biegłych jechał zbyt szybko. W niedzielę śledztwo w tej sprawie ma wszcząć Prokuratura Okręgowa w Przemyślu.

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr. 28 w Leszczawie Dolnej (województwo podkarpackie, powiat przemyski) w piątek po godz. 22.

Autokarem podróżowały 54 osoby w tym 11 dzieci. 51 osób trafiło do szpitala. - Byli to Ukraińcy jadący z Lwowa do Wiednia - poinformowała WIrtualną Polskę asp. sztab. Magdalena Stecura z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.