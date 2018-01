Tragedia na drodze w Blachowni koło Częstochowy. Dwie ofiary śmiertelne, 11 osób w szpitalu

Do poważnego wypadku doszło na ulicy Częstochowskiej w Blachowni. Na drodze krajowej nr 46 zderzył się samochód osobowy z autokarem. Zginęły dwie osoby, a 13 jest rannych.



Zginęły dwie osoby, które jechały autem osobowym. Był to mężczyzna, który miał 41 lat i jego 15-letni syn. Co najmniej 13 osób jest rannych, trafiły one do szpitala - podaje z kolei serwis gminablachownia.pl.