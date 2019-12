Tragedia na drodze. Matka znalazła ciało syna

Do dramatu doszło w Godowie w gminie Pawłów w powiecie starachowickim. Zginął 35-letni mężczyzna. Jego ciało znalazła przy drodze zrozpaczona matka.

Tragiczne zdarzenie miało miejsce w poniedziałek wieczorem. Mieszkanka Godowa martwiła się, że jej syn nie wrócił do domu. Zaczęła go szukać. Niedaleko domu odnalazła ciało 35-latka.

Jak informuje portal echodnia.eu, mężczyzna miał obrażenia głowy. Policja od razu podejrzewała, że doszło do wypadku drogowego. Wskazywały na to obrażenia ciała 35-latka. Po godzinie 22 było już jasne, że zginął w wypadku. Samochód, który go potrącił, odjechał z miejsca tragedii. Krótko po tych wydarzeniach policjanci odnaleźli uszkodzone auto i zatrzymali podejrzewanego o związek ze sprawą.