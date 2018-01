Tragedia na "diabelskim zakręcie". Zginęło 48 osób

Do 48 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadku autobusu który spadł z klifu w pobliżu miejscowości Pasamayo. Do zdarzenia doszło na tzw. diabelskim zakręcie. To jedna z najniebezpieczniejszych dróg w Peru.



Ofiar może być więcej (East News)

Do tragedii doszło we wtorek. Według ministerstwa zdrowia Peru, autobus zderzył się z ciężarówką i runął z urwiska na kamieniste nabrzeże Pacyfiku.

W autobusie podróżowało 57 osób. Potwierdzono śmierć 48 osób. Trzy osoby uznano za zaginione.

Akcja ratunkowa była szalenie trudna ze względu na trudno dostępny teren. Porozrzucane szczątki zbierano z plaży.