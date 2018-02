Tragedia koło Zawiercia. Auto przejechało po głowie 26-latka

Nie żyje ofiara makabrycznego wypadku w Ciągowicach w woj. śląskim. Leżącego na jezdni mężczyznę zauważył jeden z kierowców, ale nie zdążył zatrzymać samochodu jadącego z naprzeciwka. Ten przejechał po głowie 26-latka.

Pochodzący z Gowic 26-latek w nocy bawił się na dyskotece i prawdopodobnie sam wracał samochodem do domu. Wtedy uderzył w przepust wodny - wyjaśnia silesion.pl.

Mężczyzna został ranny - zdołał wyjść z rozbitego auta, ale nie miał sił, aby iść dalej i leżał na jezdni drogi wojewódzkiej nr 796. To tam ok. godz. 5 zauważył go jeden z kierowców i natychmiast zaalarmował służby. Jak podaje śląski serwis, ranny był wtedy przytomny.