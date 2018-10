Toruń: podejrzany o pedofilię zatrzymany. Pomogło nagranie z monitoringu

Zatrzymany mężczyzna to 36-letni torunianin. Jest podejrzany o napaść na tle seksualnym na 9-latkę. Dzięki pomocy świadków, udało się go zatrzymać kilkanaście godzin po upublicznieniu nagrania.



Do zdarzenia doszło 14 października na osiedlu Młodych w Toruniu. W czasie śledztwa policjanci dotarli do nagrań z monitoringu, na którym widać podejrzanego mężczyznę. W poniedziałek zdecydowano się opublikować film z prośbą do świadków o kontakt.