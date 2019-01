Toruń: Pijany mężczyzna ugodził nożem swoją krewną podczas kłótni. Kobieta nie żyje

Policja w Toruniu zatrzymała 61-letniego mężczyznę, który podczas kłótni ze swoją 70-letnią krewną ugodził ją nożem. Niestety, kobieta zmarła. Ranny został jej mąż. Okazało się, że napastnik był pijany.

Jak wynika z ustaleń toruńskiej policji, do zdarzenia doszło we wtorek po południu. Tego dnia mężczyzna odwiedził starsze małżeństwo. Po krótkim czasie wywiązała się kłótnia, której tłem były kwestie rodzinne. W pewnym momencie 61-latek wziął do ręki nóż, ugodził śmiertelnie 70-letnią kobietę i ranił jej 71-letniego męża.