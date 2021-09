Toruń. Nauczycielka zawieszona za przeprowadzenie lekcji na temat depresji

Dorota Olszewska-Sioma odwołała się od zawieszenia do komisji w kuratorium. Instytucja uchyliła decyzję dyrektora. Ten jednak złożył zażalenie do komisji przy Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie. Komisja je podtrzymała. Zawieszenie obowiązuje do grudnia 2021 roku.