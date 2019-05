Tomasz Piątek: Mateusz Morawiecki powinien podać się do dymisji

- Morawiecki ma powiązania z Kremlem, przynajmniej pośrednie - przekonuje Tomasz Piątek, autor książki "Morawiecki i jego tajemnice". Według niego premier powinien podać się do dymisji.

- To jest książka o jego pośrednich związkach z sołncewską mafią, czyli potężną rosyjską organizacją przestępczą, założoną przez sowiecki wywiad wojskowy GRU - tłumaczył pisarz, dodając, że Mateusz Morawiecki ma także pośrednie, liczne powiązania z najbogatszym oligarchą tej mafii - Michaiłem Fridmanem - dodał autor książki.

Piątek jednocześnie zaznaczył, że "nie stawia tez" tylko "przedstawia fakty". Według niego, Morawiecki ma powiązania z Kremlem, przynajmniej pośrednie. - Trudno byłoby to tłumaczyć przypadkowym uwikłaniem , choć nie da się tego wykluczyć. Są niebezpieczne powiązania - podkreślił dziennikarz.

- Moja konkluzja, której w książce tak nie stawiam, ale: Mateusz Morawiecki z powodu tych powiązań powinien podać się do dymisji. Niekoniecznie musi to przesądzać o jego winie, ale z oczywistych powodów człowiek o takich powiązaniach nie powinien aspirować do rządzenia krajem - dodał.