Tomasz Lis zaprezentował okładkę najnowszego "Newsweeka". Mocne komentarze internautów w stronę Lewicy

"Troska o Polskę, skrajna naiwność, polityczna głupota czy nadzieja na okruchy z pisowskiego stołu? Kulisy poparcia Lewicy dla Kaczyńskiego" - czytamy na dole opublikowanej w sobotę przez Tomasza Lisa okładki, która może kojarzyć się niektórym z grafiką ukazującą podobizny Lenina, Engelsa i Marksa. We wpisie na Twitterze zdradza również, co będzie zawierała treść najnowszego wydania gazety.

Internauci nie przebierali w słowach

- Lewica zdradziła Naród. W zamian za mgliste obietnice – napisał jeden z internautów. - Zanberg ma coś z Marksa. (nie tylko powywracane w głowie) – skomentował drugi. - Przehandlowali, ale na pewno nie za to co opowiadają! Ale dowiemy się za jakiś czas co to było.. – napisała z kolei internautka aniki.