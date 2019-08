Tomasz Komenda zeznaje przed sądem w Opolu. "Będę odpowiadał na wszystko"

Trwa rozprawa Tomasza Komendy. Niesłusznie skazany mężczyzna domaga się blisko 19 mln zł odszkodowania. - Mam nadzieję, że po raz pierwszy i ostatni tu jestem - mówił przed wejściem do budynku Sądu Okręgowego w Opolu.

Jego pełnomocnik Zbigniew Ćwiąkalski tłumaczył, że Komenda zbyt mocno przeżywa traumatyczne doświadczenia z przeszłości i na tym etapie nie jest konieczne, by do nich wracał .

W poniedziałek mężczyzna przyjechał do Opola, by złożyć zeznania. Rozprawa rozpoczęła się o godz. 9:30. Komenda opisuje przed sędzią, jak wyglądało jego życie za kratami.

- Będę odpowiadał na wszystko. Mam nadzieję, że po raz pierwszy i ostatni tu jestem i że tu więcej moja noga nie powstanie i będę mógł się cieszyć wolnością, tak jak powinienem od samego początku - mówił przed wejściem do budynku sądu.

Tomasz Komenda przed sądem. Chce po mln zł za każdy rok więzienia

Komenda przyznał, że stanięcie przed sądem "bardzo dużo" go kosztuje. - Jestem na tabletkach uspokajających, ale to i tak pikuś w porównaniu z tym, co przeszedłem za kratkami - dodał.