Tomasz Komenda chce pozwać rodziców zamordowanej Małgosi. "To nasz koszmar"

Rodzice zamordowanej obwiniają Tomasza Komendę

- Chciałbym się zwrócić tutaj do ojca ofiary, że jeśli jeszcze raz będzie mnie oczerniał i mówił, że to ja jestem prawdziwym sprawcą, który skrzywdził ich córkę, to spotkamy się na drodze sądowej. Ostrzegam po raz ostatni – mówił kilka dni temu w TVN Tomasz Komenda.

Dlatego Tomasz Komenda zdecydował się pozwać Jadwigę i Krzysztofa K. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, bliscy próbują przekonać uniewinnionego od zabójstwa, by wstrzymał się z pozwem. Boją się, że kolejne nagłośnienie sprawy bardzo mu zaszkodzi. – On nadal bardzo źle znosi to psychicznie. Co jakiś czas przychodzą załamania. Tak było, gdy miał zeznawać po raz kolejny i opowiadać o tym, co go spotkało. Jeśli złoży pozew, to znów wszystkie złe emocje wrócą – mówi nam osoba z otoczenia Tomasza Komendy.